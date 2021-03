2 mar 2021

Los autobronceadores los carga el diablo. Cuando vas a aplicártelo en el cuerpo, no sólo tienes que elegir un buen producto, sino que además es importante exfoliar tu piel 24 horas antes para que el producto se absorva de manera uniforme y volver a hacerlo 4 días después para que no aparezcan las típicas manchas de exceso de producto en la piel. Si lo que quieres es aplicarlo en el rostro, nuestra recomendación es optar por uno en gotas tras la exfoliación para evitar los antiestéticos cortes.

Aún así, siempre es importante seguir las indicaciones del producto o, como le ha ocurrido a María Pombo, las recomendaciones de tus amigas. Hace unos días, Grace Villarreal recomendaba un sérum con autobronceador facial que, según ella, era el responsable de su buena cara, y María no se ha podido resistir a probarlo. Pero el resultado no ha sido el esperado.

Como podéis apreciar en la imagen, la mancha en la mano de la influencer es notable, pero no sólo eso, sino que además, al aplicarlo en el rostro, ha adquirido un tono naranja nada deseable.

Pombo ha confesado que quizás, y sólo quizás, la culpable de que su piel haya adquirido un tono parecido a un 'risketo' ha sido ella. ¿Y por qué? Porque el producto es transparente y no ha calculado bien la cantidad necesaria para cubrir todo su rostro. Lo ideal es aplicar tres gotas como máximo junto a tu crema habitual y extenderlo de manera uniforme por el rostro con cuidado, ya que va adquiriendo el tono bronceado con el paso del tiempo, no en el momento de la aplicación. Si no tienes paciencia y te pones mas producto del indicado, puedes acabar como ella.

El producto que tanto recomienda Grace Villarreal y del que María Pombo no se fía todavía, es el sérum facial autobronceador de St. Moriz. Si sigues las instrucciones de aplicación, puedes conseguir un tono cálido bronceado en tu piel, además de verse hidratada y jugosa.

Quizá otro de los problemas de María es que su forma de aplicarlo no ha sido la correcta. Lo ideal es mezclarlo con tu crema hidratante habitual en la palma de tu mano y ella lo ha aplicado directamente después de usar su sérum de Clarins. ¿Qué tal si lo pruebas de nuevo?