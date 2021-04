26 abr 2021

Compartir en google plus

Aaron Sorkin, nominado al Oscar por Mejor Guión Originalpor El juicio de los siete de Chicago ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Y no porque se llevara la estatuilla, que ha recaído en Emerald Fennell por Una joven prometedora. Ni porque su look rivalizara con el de las famosas más glamourosas de la noch de los Oscar 2021 o con el cambio de look radical de Halle Berry o Margot Robbie en la alfombra roja. La razón era que junto a él acudió a la gala su novia desde hace apenas unos meses, la top model de los 80 Paulina Porizkova. Y como muy pocos tenían constancia de la relación, el hecho de que aparecieran juntos y dieran por oficial su noviazgo se ha convertido en el cotilleo de la noche.

Nacida en la República Checa, pero con nacionalidad sueca y estadounidense, Paulina Paurizkova, que tiene 56 años (Aaron Sorkin tiene 59), fue imagen de Estée Lauder durante años y acaparó portadas de Vogue, Elle y todas las revistas más importantes de la época desde mediados de los años 80. Y fue la precursora de la generación de top models que se convertirían en el fenómenos de los 90, con Naomi Campbell, Cindy Crawford y Claudia Schiffer a la cabeza. De hecho, hace apenas unos días Paulina sorprendía a todo el mundo en Instagram con una imagen en topless y ropa interior con la que quería recordar sus años como modelo.

Pero Paulina Porizkova, que sale con Aaron Sorkin desde hace varios meses, añade otro elemento curioso a la pareja: estuvo casada durante 30 años con Rick Ocasek, líder del grupo musical The Cars, que arrasó en ventas en los 80 con hits como Drive y Just what I needed. Tras dos hijos en común, anunciaron su separación en 2017.

Pero Rick Ocasek falleció en septiembre de 2019 en mitad de los trámites de lo que parecía un divorcio de lo más amigable. Y todo tomó un giro totalmente inesperado unos meses después, cuando la propia Paulina daba a conocer que Ocasek la había desheredado. El músico la eliminó de su testamento en el último momento y la dejó sin nada a propósito: “Paulina no tiene derecho a ninguna participación en mis bienes porque me ha abandonado”, escribió él mismo en el documento legal.