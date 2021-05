7 may 2021

Ni “desesperada” ni “colgando” en las manos de nadie. Marta Sánchez ha demostrado con el paso de los años que no hay obstáculo que se interponga en su camino. Quizá por eso, y aunque ahora ya no copa los titulares de las revistas día sí y día no, esta madrileña que fue apodada en su época dorada como la ‘ambición rubia española’ puede estar muy orgullosa de su pasado. Lo recordamos todo hoy que cumple 55 años estupendos.

Con un padrino como el tenor y profesor de canto, Alfredo Kraus, algunos creerían que Marta tenía las puertas de la industria musical abiertas de par en par. Craso error. Desde los 13 años, Marta componía sus propias letras e incluso formó parte de un grupo de música tecno-pop con el que actuaba en algunos locales de Madrid. Inicios humildes y duros que obtuvieron sus frutos cuando un técnico de sonido la animó a participar en el casting para encontrar a la que sería por entonces la vocalista de Olé, Olé, Vicky Larraz. La prueba no pudo ir mejor y Marta se convertía así en todo un icono pop con tan solo 19 años.

Una oportunidad que le abrió también las puertas de la popularidad en América Latina ya que Olé, olé tiene el honor de haber sido el primer grupo español contratado para actuar en el Festival de Viña del Mar en Chile. Pero si eso es algo que “jamás olvidará”, Marta tampoco puede ni quiere borrar de su pasado cuando actuó ante las tropas españolas destacadas en la Guerra del Golfo Pérsico en 1990. Una ‘performance’ que sigue siendo historia de España y que la puso al mismo nivel que la mismísima Marilyn Monroe cuando hizo lo mismo en la guerra de Corea unos cuarenta años antes.

Logros profesionales que no ha parado de cosechar desde los noventa, por mucho que triunfitos y youtubers parezcan los únicos exitosos en pleno siglo XXI. Porque si de algo puede presumir nuestra ‘Madonna’ es de no dejar nunca indiferente a nadie. Y si no que se lo digan a Carlos Baute cuando tras arrasar junto a ella con su “Colgando en tus manos” (2008), esta lo acusó de no haberle pagado todo lo que le correspondía por dicho tema. “Le gusta quedar bien como todo el mundo”, dijo muy enfadada en ‘Chester’, el programa presentado por Risto Mejide. Unas declaraciones a las que el venezolano no dio mucha importancia apuntando a que todo había sido un “malentendido”.

Sea como fuere, prensa y público siempre han sentido adoración por Marta Sánchez, cuya actitud de diva, pero no altiva, es la clave de su encanto. La intérprete siempre ha sabido manejar su fuerte carácter (tan necesario en una industria dominada por hombres) para que juegue a su favor y de ahí que cuando sintió que la presión mediática y laboral podían con ella dentro de España decidió volar a Miami, refugio de otros grandes de la música patrios como Alejandro Sanz o Enrique Iglesias.

“Hay que estar hecho de otra pasta para vivir lejos de tu gente, y yo no lo estaba”, dijo en una sincera entrevista cuando tras tres años al otro lado del charco decidió volver a Madrid en 2018. Un ir y venir que también ha sufrido en el terreno personal. Marta se divorció por primera vez en 1996 cuando su amor por Jorge Salatti llegó a su fin. Un matrimonio de dos años que fue superado por el que mantuvo durante una década con Jesús Cabanas y del que nació su única hija, Paula. Ella es, y siempre ha sido, su gran amor, aunque la cantante no descarta la posibilidad de pasar de nuevo por el altar con el que actualmente es su pareja, el empresario Federico León Sierra.