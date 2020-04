18 abr 2020

El pasado viernes 10 de abril se estrenó un nuevo tema de Marta Sánchez, 'Un mismo corazón', otra canción en su amplia discografía, pero no una más, porque el 100% de los beneficios de esta balada se donarán a la Fundación Starlite, que los destinará íntegramente a paliar los efectos del Covid-19, ayudando a la compra de material sanitario.

Hoy Corazón Hablamos con Marta y lo primero que hay que preguntar en estos tiempos es: ¿cómo está?, ¿cómo están los suyos? y ¿cómo lleva este confinamiento?

Marta Sánchez No me puedo quejar, soy una privilegiada porque, afortunadamente, ningún ser cercano está pasándolo mal. En cuanto al tema de estar en casa, la verdad es que no lo llevo mal, excepto cuatro o cinco días al principio, en los que lo no lo pasé tan bien y estuve en shock. Después he logrado adaptarme.

H.C. Hay mucha gente que no ha tenido esa fortuna y este virus le ha tocado y mucho. Imagino que de ahí sale la necesidad de crear esta canción.

M.S. Claro, soy testigo del dramón que estamos viviendo en todo el mundo. Las noticias son abrumadoras, desconcertantes. Soy consciente de esa gravedad y desde mi más humilde posición de artista estoy haciendo lo único y lo mejor que puedo hacer en estos momentos. Mi arma de lucha es mi música. Para los artistas, es nuestro modo de sacarle una sonrisa a la gente. Ha sido una suerte tener la inspiración, que me llegase esta melodía y la idea de hacer este tema para este momento concreto, con la ayuda de Carlos Toro, mi letrista desde hace 20 años, muy de actualidad, por ser el autor de 'Resistiré'.

H.C. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con esta canción?

M.S. Que existe una luz después de este túnel. Que va a dejar una huella y un dolor imborrable, pero hay que ser positivos y pensar que de esto vamos a salir, aunque haya que ponerle 40.000 tiritas a esta llaga que va a quedar. La vida sigue, tenemos hijos y ellos, a su vez, tendrán a los suyos y hay que salir adelante. Llegará el día en que subamos la bandera y digamos: «Lo hemos logrado».

H.C. «Nada impedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón», esa es una de las frases que aparecen en la canción. ¿Somos un pueblo solidario?

M.S. Creo que una de las mayores virtudes de este país es la solidaridad. Igual que te digo que tenemos fallos tremendos, que son la envidia y las habladurías. Pero solidarios somos.

H.C. Y nuestros famosos también. Por eso imagino que no ha sido difícil involucrar en este proyecto a más de cien rostros populares de todos los ámbitos.

M.S. Fue una sugerencia de un amigo y tengo que confesarte que, al principio, me dio un poco de vértigo porque pedir este tipo de favor, en momentos tan íntimos y duros como estos, me daba vergüenza. Jamás pensé que íbamos a ser los que finalmente aparecemos en el vídeo. La respuesta ha sido increíble.

H.C. ¿Por qué eligió a la Fundación Starlite como intermediaria?

M.S. Cuando esto estaba tomando una dimensión importante llamé a Sandra y pensé en ella, porque siempre suma. No me equivoqué, enseguida dijo: «Vamos a unir fuerzas» y logró involucrar a muchos más para que colaboraran. Entre las dos, conseguimos más de 100 personas.

H.C. ¿Un último mensaje de esperanza?

M.S. Tenemos que procurar que esta experiencia brutal sea un aprendizaje y nos haga mejores personas. Sin los demás no somos nadie y eso no lo podemos olvidar ni nosotros, ni las generaciones que vengan después.

El que quiera sumarse a esta acción descargándose esta canción, estará donando una mascarilla: https://sl.onerpm.com/unmismocorazon (www.starlitefoundation.org)