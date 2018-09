26 sep 2018

Compartir en google plus

Blanca Suárez no solo es una de nuestras actrices de más éxito, también es uno de los iconos de estilo que más nos inspira y una de las mujeres más sexys de nuestro país. Sus tres primeros looks en el Festival de San Sebastián así lo demuestran, y después de enseñarnos a combinar un vestidazo de flores de Dolce&Gabbana con unas zapatillas Vans o dejarnos claro que las lentejuelas también son para el día, su look de noche para la presentación de 'Tiempo después' nos ha dejado sin palabras.

La actriz ha elegido el que, sin duda, ya es el vestido más sexy de la presente edición del Festival de San Sebastián pero, además, ha dado un buen ejemplo de que elegancia y sensualidad pueden ir de la mano con un maravilloso diseño de inspiración bailarina firmado por Pedro del Hierro.

De largo midi y silueta de línea A, con capas de tul y plumeti en granate, el vestido de la colección Red Carpet de Pedro del Hierro tiene un impresionante escote en V y Blanca Suárez lo ha acompañado, por si no fuera suficiente, con espectaculares joyas y sandalias en tono plateado.

Blanca Suárez nunca deja de sorprendernos con sus looks, y una vez más, es para bien.

También te interesa

- Blanca Suárez: vestidazo de Dolce&Gabbana y zapatillas Vans

- Las lentejuelas también son para el día, por Blanca Suárez

- Las mejor vestidas del Festival de San Sebastián