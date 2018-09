28 sep 2018

Lo sentimos por todas las 'it girls', pero hasta el día de hoy nadie ha podido desbancar a Sarah Jessica Parker o su 'alter ego' igual o incluso más famoso que ella Carrie Bradshaw. La actriz y empresaria de 53 años lleva más de dos décadas marcando tendencia, arriesgando en 'looks', apostando por el glamour y la noche del jueves no fue la excepción.

Como ya es costumbre Parker y su esposo, Matthew Broderick, acudieron a una de las citas más importantes en el mundo de la danza El Ballet Fashion Gala de Nueva York. Y ella deslumbró, conquistó, nos dejó sin palabras. Enfundada en un maravilloso, espectacular vestido rojo dejó claro que si alguien sabe llevar la moda de pasarela a la calle es ella.

El vestido, una pieza del diseñador inglés Giles Deacon -el mismo que diseñó el vestido de novia de Pippa Middleton- en color rojo vibrante con falda abombada, escote en V, mangas en falso farol hasta el hombro y transparencias negras hasta las muñecas donde culminaba con unos volantes. Pero la parte de atrás también tenía sorpresa. Las transparencias negras cubrían toda sus espalda, un guiño sensual, pero glamuroso para este vestido digno de cualquier alfombra roja.

Para acompañar semejante vestido, Parker escogió un más sobrio. Llevó una coleta baja, con raya al medio y decorada con una cinta negra. En cuanto a su maquillaje, prefirió unos ojos smokey, aunque bastante discretos.

Y el estilismo lo remató con unos stilettos rojos de tacón medio y punta en pico, de su colección.

El resultado es un sobresaliente. Un vestuario digno de Carrie Bradshaw, nuestra 'it girl' favorita.