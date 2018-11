16 nov 2018

Después del huracán Rosalía en los Grammy Latinos 2018, la sorpresa de Aitana. No solo nos quedamos con la boca abierta al ver a la 'ex triunfita' en la alfombra roja, también alucinamos con su look y, por si fuera poco, nos quedamos anonadadas cuando la vimos subir al escenario durante la gala acompañada de su amiga Lele Pons. ¡Vaya noche!

El caso es que no solo Aitana estaba en los Grammy Latinos, sino que se intentó vestir de diva de la música 'copiando' el imponente look que llevó Taylor Swift en los American Music Awards de 2018 hace poco más de un mes.

Reproducir Pincha en la foto de Taylor Swift para ver todos los looks de los AMA's 2'18.

Nuestra Aitana apostó por un dos piezas plateado (al menos, eso parece, que no es un vestido) que no le terminaba de sentar del todo bien, pero que sin duda enlaza perfectamente con las tendencias de fiesta que vienen para ests Navidades. Lo combinó con unas sencillas sadalias de tiras negras y, eso sí, lució una impecable melena con ondas marcadas.

Tres vestidos de Zara y Stradivarius para copiar el look de Aitana en los Grammy Latinos 2018

A la izquierda, vestido cut out de Zara, 29.95 euros; en el centro, vestido plateado de Stradivarius, 39.99 euros; y a la derecha, vestido blazer dorado de Zara, 59.95 euros. pinit

