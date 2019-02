2 feb 2019

Era una de las más esperadas de la alfombra roja de los Premios Goya 2019. Y una de las nominadas a mejor actriz por su papel en "Todos lo saben". Pero tanta expectación se ha convertido en decepción cuando hemos visto aparecer a Penélope Cruz.

Penélope en los Goya 2019 con un vestido gris de Chanel. pinit

Penélope ha elegido para esta noche un vestido de Chanel en gris perla, con escote halter, pliegues centrales y volantes sin volumen que hacían las veces de pliegues. El vestido es de corte sirena y llevaba como accesorio un cinturón plateado. Del mismo tono que el clutch, algo que no ha pasado desapercibido para nadie. ¿Por qué ha apostado Penélope por un look monocolor? Un traje con el que, sinceramente, Penélope no ha acertado en absoluto y estamos seguros de que todos nos esperábamos un evstido mucho más glamuroso. Quizá deje su mejor look para los Premios Oscar.

La actriz luce vestido de Chanel y joyas de Atelier Swarovski. pinit gtres

Mención aparte merecen las joyas, unos pendientes en forma de cascada con piedras de tamapaño descendente y un anillo. Todo en tonos plateados de Atelier Swarovski, la firma de la que es imagen.

La actriz acudía junto al director Pedro Almodóvar, en cuyo último trabajo, "Dolor y gloria", participa Penélope. Todos esperábamos verla junto a su marido, Javier Bardem, pero a este último no le hemos visto ni en la alfombra roja ni en la gala.

Pedro Aldóvar y Penélope Cruz posaban en la alfombra roja de los Premios Goya 2019. pinit gtres

Penélope ya es una de las que engrosan nuestra lista de peor vestidas de estos Premios Goya 2019. ¿Qué te parece el look?