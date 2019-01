29 ene 2019

La tarde noche del sábado 2 de febrero Sevilla tendrá un color aún más especial al desplegar la alfombra roja sobre la que desfilarán las actrices españolas con sus looks de gala para la edición 2019 de los Premios Goya. Ya sabemos quiénes son los nominados que se juegan este año el 'cabezón' pero, ¿qué podemos esperar desde el punto de vista de la moda?

Las protagonistas de la alfombra roja

Después de ver las candidaturas y nominados y, sobre todo, de las pistas que pudimos sacar en los Premios Forqué y en los Feroz, estamos seguras de que la lista de invitadas que pisarán la alfombra roja de los Goya 2019 será una de las más completas de las últimas ediciones. Penélope Cruz, Paz Vega, Inma Cuesta, Macarena García, Macarena Gómez, Anna Castillo, Belén Cuesta, Natalia de Molina, Leticia Dolera, María León, Alexandra Jiménez o Ingrid García Jonsson seguro que nos dan muchas alegrías de estilo con sus looks de fiesta. Y ya si, de repente, aparecen Paula Echevarría y Blanca Suárez, ¡hacemos pleno!

Las nuevas estrellas a las que seguir la pista

Eso sí, no podemos perder de vista a una nueva 'hornada' de actrices jóvenes que no solo pisan fuerte en la pantalla (tanto en cine como en televisión), también están colándose con sus looks y su estilo como un soplo de aire fresco. Hablamos de Mina El Hammani, de Danna Paola, Sandra Escacena, Ester Expósito, Greta Fernández, Carolina Yuste, Rosy Rodríguez o Zaira Morales. Y, por supuesto, de las 'ex triunfitas' Aitana o Ana Guerra, que ya se han convertido en imprescindibles de la 'red carpet'.

Los diseñadores favoritos de nuestras actrices para la alfombra roja

La entrega de los Premios Goya es, sin duda, la gran fiesta del cine español y, probablemente, el mejor escaparate de moda de nuestro país, con permiso de la MBFWM. Por eso, año tras año echamos de menos ver más moda 'made in Spain' en vez de (imponentes, por otra parte) diseños de Dior, Chanel, Versace, Stella McCartney, Armani, Balmain, Oscar de la Renta o Dsquared.

Eso sí, entre los diseñadores españoles que triunfan en los Goya, seguro que este año volvemos a ver grandes creaciones de Teresa Helbig, Jorge Vázquez, Antonio García, Delpozo, Roberto Diz, Dolores Promesas, Adolfo Domínguez o Vicky Martín Berrocal.

Las tendencias VIP que veremos en la 'red carpet'

Después del 'Me too' y el fundido a negro que vivimos en las 'red carpets' nacionales e intenacionales del año pasado, este 2019 esperamos ver mucho más color (nudes, rojos, azules y, sobre todo, blancos) y mucho 'brilli brilli'. Eso sí, la reivindicación estará presente, y seguro que son muchas las actrices que apuestan por los esmoquin y los trajes pantalón para derrochar glamour sobre la alfombra roja.