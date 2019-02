25 feb 2019

Compartir en google plus

No estaba Penélope Cruz, que era una de las fijas en esta alfombra roja. Tampoco una Elsa Pataky que acostumbraba a acompañar a su Thor, Chris Hemsworth. Ni rastro de Paz Vega, que el año pasado pisó por primera vez la alfombra roja de los Premios Oscar. Ellas, las españolas que habían llevado el nombre de nuestro país en la gran noche de Hollywood, cedieron el testigo a otros.

Porque España tuvo representación en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Para empezar, Javier Bardem que, además, utilizó nuestro idioma -aquí su discurso- antes de darle a Alfonso Cuarón el Oscar a la mejor película de habla extranjera. Él se ha convertido en uno de nuestros compatriotas más internacionales, de eso no hay duda.

Javier Bardem en la alfombra roja de los Premios Oscar 2019. pinit agencias.

Como es el caso del cocinero José Andrés, que también ha sabido hacerse un hueco al otro lado del charco. El chef, también hizo entrega de una de las estatuillas de la noche, pero, antes, hizo también el posado de rigor ante la prensa junto a su pareja, Patricia Andrés -todas las parejas que pasaron por la alfombra roja-.

José Andrés y su mujer, en la alfombra roja de los Premios Oscar 2019. pinit gtres.

Por supuesto, estuvo Rodrigo Sorogoyen, el director del corto 'Madre'. A su lado, su pareja y protagonista de esa producción, Marta Nieto. No pudieron llevarse el premio, pero, para ellos, ya que se les tuviera en cuenta de las nominaciones era un reconocimiento más que sobrado.

No nos podemos olvidar de ese cortador de jamón que, si bien no posó ante las cámaras, hizo las delicias de los que pasaron por el cóctel que se había organizado. Él, Carlos Sánchez, burgalés al que puedes conocer pinchando aquí, no saldrá en las fotos de la alfombra roja, pero para nosotras merece el mismo reconocimiento y sentimos el mismo orgullo que por todas esas estrellas que brillan en el firmamento de Hollywood con acento español.

Más sobre los Premios Oscar 2019...

- El baile viral de Lady Gaga en los Premios Oscar 2019

- Twitter se rinde a las muecas del hijo de Alfonso Cuarón en los Premios Oscar 2019

- El vestido de Billy Porter, la gran excentricidad de los Premios Oscar 2019