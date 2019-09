24 sep 2019

Compartir en google plus

Hacía mucho que no veíamos a Pilar Rubio de largo sobre una alfombra roja internacional. La vimos hace poco en la presentación del documental de su marido, Sergio Ramos, con un vestido azul a lo Kim Kardashian. También muy sexy este verano con un bañador de rebajas. Y vestida de novia en la catedral de Sevilla -se casó con el jugador del Real Madrid el pasado mes de junio-. Pero nunca tan espectacular como en su última aparición pública, junto a su ya marido, en la alfombra roja de los premios The Best.

Pilar Rubio acudía a los premios futbolísticos The Best, organizados por la FIFA, con un vestido asimétrico plateado de Pronovias. pinit gtres

La presentadora eligió un vestido largo, con escote asimétrico y un drapeado en la cintura del que sale una especia de cola. El punto sexy lo pone la abertura de la pierna. Un vestido de lamé plateado de la firma española Pronovias con un efecto tornasolado que hace que cambia a dorado según la luz. El vestido pertenece a la sección de vestidos de fiesta de la firma y no se lo vamos a poder copiar aunque quisiéramos porque ya se ha agotado en la web de la marca. No queda en ninguna talla.

Este es el modelo del vestido de Pronovias que ha llevado Pilar Rubio a los premios The Best. pinit DR

Efectivamente, este modelo está agotado pero hay uno muy parecido (solo varía el escote) y su precio está por encima de los 1.000 euros. Un precio solo apto para una ocasión especial pero que, en el caso de Pilar, lo era. Estaba impresionante con el vestido de Pronovias y un look de belleza sencillo de pelo suelto y labios rojos. Qué poco les hace falta a algunas para brillar.