15 jun 2019

El día tan esperado ya ha llegado, y con Pilar Rubio y Sergio Ramos abrimos la temporada de bodas, ya que en las próximas semanas rostros conocidos contraerán matrimonio y las redes sociales se llenarán de imágenes de novios, invitados y lunas de miel envidiables. Pero ahora le ha llegado el turno a Pilar Rubio. La colaboradora de El Hormiguero, tras más de siete años de relación junto al jugador del Real Madrid, este 15 de junio al fin pasa por el altar.

La presentadora ha escogido un clásico diseño con escote en V y pedrería. Sin embargo, podría decirse que no es su vestido de novia lo que ha llamado la atención... Pilar Rubio, que ya avisó en su día que no iba a ser una novia "como todas las demás", ha optado por hacerse un semirecogido con trenzas en el pelo que a su vez agarraban el velo de encaje con una peineta. La obra beauty ha sido posible gracias a Pablo Pérez, de 'Hair & More' y el maquillaje de Vicky Marcos.

Pilar Rubio ha llegado a la Catedral de Sevilla cogida del brazo de su padre y su único accesorio ha captado todas las atenciones. Rompiendo con los cánones de belleza, la ahora mujer de Sergio Ramos lucía en sus orejas unos pendientes de gran tamaño, muy fiel a su estilo.