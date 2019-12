17 dic 2019

Tenemos que reconocer que, con las Navidades a la vuelta de la esquina y nuestra agenda repleta de citas sociales, buscamos ideas para nuestros looks de fiesta en todos sitios. En nuestras tiendas 'low cost' favoritas, en las fotos de las influencers en Instagram y, por supuesto, en las exclusivas fiestas que adelantan la 'awards season'. En una misma noche, tres de las estrellas más brillantes de Hollywood (Taylor Swift, Charlize Theron y Daisy Ridley) se han alineado en la alfombra roja. Y como no podía ser de otra forma, han sido pura inspiración...





Una princesa llamada Taylor Swift

Taylor Swift, con vestido princesa de Oscar de la Renta. pinit Gtres

La premiere en Nueva York de 'Cats' sirvió de 'excusa' a Taylor Swift para sacar la princesa que lleva dentro con un imponente vestido estampado con esta silueta y escote palabra de honor de la colección pre-Spring 2020 de Oscar de la Renta. Tenemos claro que quizá su look sea excesivo para ir a una fiesta de Nochevieja, pero la recién nombrada en los Billaboard Awards como Mujer de la Década nos deja claro que para despedir el año, nada mejor que el rojo para conseguir un estilismo de impacto.

Daisy Ridley, la reina de la galaxia

Y hablando de estilismos de impacto tenemos que centrar nuestra atención en Daisy Ridley, una de las protagonistas de la temporada por el inminente estreno de la nueva entrega de 'La Guerra de las Galaxias'. Y fue precisamente en la premiere de la esperada película en Los Ángeles donde encontramos la inspiración gracias a otro imponente diseño rojo de Oscar de la Renta. Sin duda, este color se consolida como el favorito de la Navidad para nuestros looks de fiesta y, si unimos este 'total red' como hace la actriz a un escote asimétrico y una abertura en la falda, el resultado es de lo más sexy.

Charlize Theron, el minimalismo es la clave

Que Charlize Theron es una de las mujeres más elegantes del mundo no deja lugar a dudas. Esta vez, la actriz, que se lleva nuestra matrícula de honor en el estreno en Nueva York de 'bombshell'. nos reafirma en que el binomio 'black&white' siempre es un acierto y que, además, cada vez somos más fans de los looks de fiesta con pantalón. ¿Su apuesta? Un look de Dior Alta Costura formado por un sensual traje blanco sin mangas combinado con una capa (al más puro estilo Letizia).