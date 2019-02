19 feb 2019 Carlos González

Hace casi un año, en abril, la lió al cargar contra el movimiento MeToo. Aseguró que estaba harto de él y soltó, entre otras lindezas: "Si no quieres que te bajen los pantalones, no te hagas modelo. Métete en un convento, allí va a haber siempre una plaza para ti". Esa fue solo una de las polémicas en las que Karl Lagerfeld, que ha fallecido hoy a los 85 años, se metió. De manera consciente, porque nunca evitó los conflictos surgidos del decir justamente lo que pensaba.

Un mes más tarde, arremetía contra una de las mujeres más poderosa del planeta, la canciller de su país. "Odio a Merkel. Si continúa en el poder, renunciaré a la ciudadanía alemana", aseguraba el diseñador aludiendo a la política que sigue merkel con los refugiados. La acusaba, como ya hizo en 2017, de ser demasiado generosa y de promover un aumento de la ultraderecha. Quien le cae mucho mejor es el presidente galo. "Me gustan Macron y su mujer Brigitte, pero eso no quiere decir que me vaya a hacer francés", comentó en la misma entrevista con 'Le Point'.

Y es que, si algo caracterizaba a Lagerfeld, era su capacidad de hacer enemigos, meterse en jardines e insultar a todo el mundo. La lista de agravios sería interminable, pero aquí van unos cuantos. De su compatriota Heidi Klum primero dijo: "No es una modelo de pasarela, es demasiado pesada y tiene el pecho muy grande". Luego, directamente, aseguró que ni siquiera sabía quién era y que nadie la conocía en Francia. Tampoco se libró su entonces marido, el cantante Seal, de quien comentó: "No soy dermatólogo, pero no me gustaría tener su piel. La mía es mucho mejor. Él está cubierto de cráteres".

De Adele, en una de sus peores polémicas, aseguró que estaba "un poco demasiado gorda". Ella le respondió: "Represento a la mayoría de mujeres y estoy orgullosa". En su momento, se creó un gran revuelo por este tema y muchos recordaron que el propio Lagerfeld también había sufrido problemas de sobrepeso y adelgazó más de 40 kilos en su día.

Tampoco la familia real inglesa se ha librado. Para él, la princesa Diana fue "guapa y dulce, pero estúpida". Mientras que Pippa Middleton "debería aparecer siempre de espaldas", porque no le gusta su cara. Con la duquesa de Cambridge se cortó un poco más, aunque no dudó en compararla con… ¡Lindsay Lohan! Y, puestos a elegir, a él la más sexi de la familia le parece Carole, madre de ambas.

Los comentarios más desagradables

Hasta quienes más cerca estuvieron de él, como Inès de la Fressange, su musa durante años, podían recibir un desagradable comentario del tipo de este cuando llega la hora de la despedida: "Le deseo toda la suerte del mundo, aunque solo sea para no volver a verla ni hablar con ella".

Por si fuera poco, también tenía una lista de insultos genéricos, que incluyen prácticamente a toda la humanidad. Va aquí una breve lista: "Odio a todos los niños"; "odio las conversaciones con intelectuales porque solo me importa mi opinión"; "si fuera una mujer rusa me haría lesbiana porque los rusos son muy feos"; "las madres gordas que se sientan delante de la televisión con una bolsa de patatas fritas son las que dicen que las modelos delgadas son feas"… Y, hasta de vez en cuando, tiene algo contra sí mismo: "Nada odio más que mi propio pasado".

Eso sí, había que tener mucho cuidado con lo que se decía de él, porque tenía muy malas pulgas y una gran facilidad para poner demandas. En la película 'Prêt à porter', de Robert Altman, tuvieron que suprimir una frase para que pudiera estrenarse en Alemania. Un diseñador le criticaba, Lagerfeld recurrió a la Justicia y le dieron la razón. Así que a los productores no les quedó más remedio que cortar ese pequeño fragmento.

Algo similar ocurrió con el libro que la periodista Alicia Drake escribió sobre él y su relación con Yves Saint Laurent. A Karl no le gustó en absoluto, aunque esta vez los tribunales no le hicieron caso y la obra sí que se publicó. Cuentan que lo que más le molestó fue que revelaran su verdadera fecha de nacimiento: 1933 y no 1938, como él siempre había asegurado. O sea, que en septiembre cumplirá 85 años.

Más sobre Karl Lagerfeld.

- Los amores de la vida de Karl Lagerfeld, uno de sus grandes secretos

- Instagram llora la muerte de Karl Lagerfeld

- 10 vestidos de Karl Lagerfeld para Chanel que brillaron en la alfombra roja de los Oscar