19 feb 2019

A media mañana llegaba la noticia. Karl Lagerfeld, uno de los grandes genios de la moda de todos los tiempos, fallecía a los 85 años. Una de las primeras preguntas, más allá de las que tengan que ver con el legado textil que deja, era quién sería el heredero de la fortuna que amasó el alemán gracias al imperio que consiguió levantar en el mundo de la moda.

Él mismo lo dejó más que claro hace casi un año: "Choupette es la heredera de mi fortuna, sí. Junto a otros. No os preocupéis, hay dinero para todos". Sí, su gata es una de las principales beneficiarias de un montante de dinero que se estima ronde los 120 millones de euros. Casi nada. Porque, para el diseñador, la relación que tenido siempre son sus mascotas ha sido especial. Mucho. Hasta el punto de ocupar un lugar privilegiado en su corazón, como sus grandes amores.

Pero, ¿qué sabemos de los otros inquilinos de la vida privada del Káiser? Pues bastante poco. Parece que, en el momento de su fallecimiento, estaba solo y, cuando ha tenido parejas, ha intentado que lo sentimental no interfiriera en lo laboral, dando más bien pocos detalles.

En una ocasión, incluso, al ser preguntado por la última vez que había tenido pareja, respondió de una manera tan ambigua, que era complicado descifrarle: "No lo sé. Me gusta la libertad… Las relaciones surgen en todo el mundo, ese no es el problema. Pero no es mi prioridad". Incluso, llegó a asegurar que no le interesaba nada el sexo, que estaba sobrevalorado.

Por supuesto que me sedujo por su encanto físico"

Durante todos estos años, dos son los nombres que han sonado con fuerza asociados al de Lagerfeld como romances. El primero de ellos, Jacques de Bascher -quien también mantuvo una relación, hasta el fin de sus días, con Yves Saint Laurent-, que falleció como consecuencia del sida en 1989, fue considerado por muchos como el gran amor de su vida. Llegó a hablar de él. Fue en una biografía de Bascher: Yo amé infinitamente a ese hombre, pero jamás tuve contacto físico con él. Pero por supuesto que me sedujo por su encanto físico".

Más allá de Jacques, durante años se le relacionó con el modelo Baptiste Giabiconi, un hombre mucho más joven que él que le aocmpañaba a todos lados. Primero, lo convirtió en su fetiche, en su fuente de inspiración. Después, en su pareja. "Es la versión masculina de Gisele Bündchen. Bien con la ropa y más aún sin ella", llegó a decir de Baptiste.

El hermetismo con el que cerró su corazón a los ojos de la opinión pública no nos impide ser conscientes de que, el gran amor de la vida de Lagerlfed fue, sin duda, la moda. Un terreno en el que compartió época con otros grandes de la costura, como Valentino, un año mayor que él. O con Gianni Versace

Karl Lagerfeld junto a Valentino en una imagen de archivo. pinit gtres.

La creación del genio

¿Cómo llegó al mundo de la moda? Karl fue el único hijo del matrimonio -habían tenido descendencia de relaciones anteriores- formado por Otto Lagerfeld, procedente de una familia de banqueros suecos que hizo fortuna al introducir en Alemania la leche el polvo, y de Elizabeth Bahlmann, miembro de la nobleza germana. Lagerfeld tuvo una infancia feliz en Alemania, hasta que, a los 20 años, decidió irse a París en busca de hacerse un hueco en el mundo de la moda.

Dos años más tarde, consiguió un trabajo en la casa Pierre Balmain gracias a un concurso en el que se alzó con el primer premio. Poco a poco, fue colaborando con marcas como Chloé, Fendi y Chanel -la firma a la que se asociará siempre su nombre-, ofreciendo su trabajo. Hasta que en los años 80, sin perder esa vía de escape a su creatividad de la mano de otras marcas, creó la suya propia, a la que dio nombre simplemente con su apellido.

Me gustaría saber actuar, pero no lo necesito, mi vida es ya una pantomima"

Un apellido que ha ido ligado, también, a frases llenas de carisma y carácter. "Exactamente, las tres cosas que más me gustan son la moda, la fotografía y la literatura. Estas tres cosas las hago y todo viene de mi mente. Me encantaría saber cantar pero no sé, me gustaría saber actuar, pero no lo necesito mi vida es ya una pantomima", llegó a decir una ocasión, demostrando la grandiosidad de una vida llena de excentricidades y genialidad.

Por eso, cuando el pasado mes de enero se ausentó del último desfile de Chanel, las alarmas se encendieron de manera irremediable. Capaz de despertar las mismas filias que fobias, no dejaba indiferente a nadie. La noticia de su muerte, en la cama de el hospital Americano de París, ha conseguido que el luto sea unánime entre unos y otros.

