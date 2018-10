19 oct 2018

El propio Álex Lequio Obregón ha repetido que está "bien" y que "no hay de qué preocuparse". La madre de su hermano Clemente, Antonia Dell'Atte, aseguró a la revista 'Corazón' que sabía que había algo que no iba bien, pero que no iba a pronunciarse.

Y ni Ana Obregón ni Alessandro Lequio, padres del joven, han realizado ningún comentario al respecto. Hasta ahora, que él ha querido lanzar un tuit muy escueto que deja más que claro cuál es su prioridad. Ahora y siempre.

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha lanzado un mensaje en el que se puede leer: "La familia es lo primero, lo más importante". Sin nada más que añadir ni ahondar más en los complicados momentos por los que atraviesan.

La familia es lo primero, lo más importante... — Alessandro Lequio SR (@LequioA) 22 de mayo de 2018

De hecho, Lequio ni siquiera ha hecho el menor de los comentarios en el espacio de Telecinco en el que es tertuliano.

