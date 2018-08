29 ago 2018

Amaia Montero se ha convertido en los últimos meses en el centro de la polémica. Después de un cúmulo de infortunios en varios conciertos, como olvidarse la letra sobre el escenario o ser acusada de ir borracha, la cantante ha explotado.

"Ha sido el peor momento sin duda. Ha sido horrible, brutal. Lo he pasado muy mal. No me lo esperaba, y mira que me han pasado muchas cosas en mis 22 años de carrera", ha afirmado Amaia Montero en una entrevista con 'El Mundo'. "Se me ha sacudido con saña y en lo personal. Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullying, una masacre", ha añadido.

También ha hablado de las críticas recibidas por su cambio de imagen: "En este país, engordar es lo peor que puedes hacer. Estuve un tiempo apartada preparando el disco y, cuando reaparecí, todo el mundo se puso a hablar de mi cambio físico, de mi transformación facial. De que he cumplido años, vamos. Me han caído por todos los lados".

Sobre todo lo que ocurrió encima del escenario, se ha disculpado por ello: "Sin entrar en detalles técnicos, todo falló. Yo no oía la batería. Empezamos a intentar arreglarlo sobre la marcha y cada cosa que hacíamos generaba un problema nuevo. Y las condiciones eran malas: estábamos bajo una lona, llovía. Era una movida muy grande, imposible de arreglar, pero como yo creo en el show must go on, pues tiré, tiré y tiré hasta que ya fue insostenible. Y me equivoqué. Y me disculpo, pero esto nos pasa a todos". Aún así ha pedido respeto: "No pretendo gustar a todo el mundo, pero merezco que se me respete".

