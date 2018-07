25 jul 2018 corazón

La nueva vida de Meghan Markle como royal no está comenzando como esperaba. Y es que, si parecía que tras la boda su familia dejaría de dar que hablar, en realidad lo que ha sucedido es justo lo contrario, que protagonizan titulares día sí, día también. Esta semana además por duplicado.

La primera en dar la nota fue la cuñada de Meghan Markle. Darlene Blount, prometida de Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa de Sussex, fue detenida por la policía estadounidense tras personarse en el domicilio que comparte con el hermano de Meghan. La causa de la detención podría haber sido una llamada de Thomas tras una fuerte bronca entre ambos en la que los medios estadounidenses no se descartan que se hubiera producido alguna agresión. No es la primera vez que la pareja recibe la visita de la policía. En 2016 ya se produjo un altercado similar, aunque aquella vez fue Thomas quien fue detenido tras amenazar a Blount.

Y la segunda en llamar la atención de los medios esta semana ha sido su hermanastra, Samantha Grant. Según la prensa británica, Grant, que se convirtió en una cara conocida por cargar contra Meghan, podría ser una de las próximas concursantes de la edición británica de 'Gran Hermano Vip'. La noticia está aún sin confirmar, pero ella, al ser preguntada hace unos días, no descartaba su participación. “¿Por qué no? Uno toma las oportunidades según le vienen. No hay nada de malo en ello. El propósito del programa no sería debatir sobre Meghan”, aseguraba hace unos días al programa Inside Edition.

Por el momento habrá que esperar hasta el día 5 agosto para saber si entrará en la casa o no, ya que ese día la cadena hará pública la lista de concursantes. Entonces sabremos si la casa real británica tiene otro quebradero de cabeza, esta vez emitiéndose en prime time en toda Inglaterra.

