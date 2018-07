26 jul 2018

La noticia saltó a la luz el pasado mes de marzo. Yajaira Paola Cruz, exniñera de la hija de Mónica Cruz, la denunciaba. Esta aseguraba que la actriz no solo no la había dado de alta en la Seguridad Social, sino que, además, al ir a pedirle sus derechos, esta se había dirigido a ella en los siguientes términos: "Eres una desagradecida, con todo lo he hecho por ti, eres cortita, no te entra en la cabeza".

Ahora, parece que el conflicto entre empleadora y exempelada ha llegado a una resolución. Al menos así lo asegura la revista 'Lecturas' esta semana, donde recoge que ambas han decidido enterrar el hacha de guerra.

Eso sí, lo harán previo pago de 4.000 euros de Mónica a Yajaira, que es lo que han acordado sus letrados para zanjar un tema espinoso que, además, acabó por salpicar a su hermana Penélope y que los representantes de estos se vieron a desmentir.

El jefe de prensa de la mayor de las Cruz, Javier Giner, desmintió de manera rotunda que esta tuviese nada que ver con este asunto que, parece, ha terminado de manera amistosa... aunque a Mónica le haya tocado rascarse el biolsillo.

