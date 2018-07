27 jul 2018

Este viernes 27 de julio, Aitana ha publicado 'Teléfono' su primer single en solitario tras 'OT 2017'. La expectación era máxima, tanta que incluso unas horas antes de su publicación oficial, se filtraron fragmentos de su canción en las redes sociales que rápidamente fueron eliminados por la discográfica.

A las 00.00 h. la canción ya estaba disponible en las plataformas de reproducción 'in streaming' y en pocos minutos el single ya se posicionaba como lo más escuchada. Los fans tenían muchas ganas del estreno de la música de la segunda clasificada de 'OT 2017' y lo demostraron escuchando en bucle 'Teléfono'.

Analizando la letra de la canción nos damos cuenta de una coincidencia común a todos los 'singles' que han publicado las chicas de 'OT 2017'. Puede que el éxito de 'Lo malo' haya animado a los productores de Universal a centrar la música de la triunfitas en la independecia y el empodaramiento femenino.

A la sombra de 'Lo Malo'

Frases como 'Yo decido el dónde, el cuándo y con quién", que forman parte de la letra de 'Lo Malo', han ocupado pancartas en las manifestaciones del Día de la mujer y hay quien no ha querido desaprovechar el tirón.

"Que ahora voy y vengo, sola me entretengo/olvidarte fue muy fácil./Hola, mira que bien me va sola/nadie a mi me controla/y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora", canta Ana Guerra en 'Ni la hora', su primer single junto a Juan Maghan, que también ha sido todo un éxito, en su grito a la soltería.

Después, llegó Mimi, acompañada de cuatro bailarinas, bajo el nombre de Lola Índigo. Con mucho ritmo y con gran aceptación entre sus seguidores, la primera expulsada de 'OT 2017' también presume de soltería: "Yo he estado notando/que estabas imaginando/que yo bailaba pa' ti ná más/No, de ti yo ya no quiero ná".

Ahora, Aitana sigue la misma tónica y, aunque en su caso su relación con Cepeda ya es un hecho, su single 'Teléfono' apela a la soltería: "Yo nunca te esperé/ Yo ya he estado sola, y sola yo estoy bien/ No necesito a nadie". Quizá, el público se esté empezando a cansar de estas monotemáticas letras, aunque tengan ritmos distintos, y sea por ello por lo que Aitana ha recibido bastantes críticas por su primer single. El público quiere escuchar otras historias en la música de sus ídolos. Confiamos en que el resto de triunfitas busquen inspiración en otro tema.

