30 jul 2018

Hacía cuatro años que Bárbara Rey no se sentaba en un plató de televisión y lo hizo por todo lo alto: en 'Sábado Deluxe' y amenazando, como ya habíamos visto en el pasado, con levantarse e irse porque las preguntas que le estaban realizando no se correspondían con lo que se le había preguntado en la entrevista previa que el programa realiza a sus invitados.

La 'vedette' vetó a algunos compañeros del espacio de Telecinco. Por supuesto, no quiso, bajo ningún concepto, que Chelo García Cortés se pusiera frente a ella. El motivo por el que no consistió que estuviera al lado del resto de colaboradores no era otra que el hecho de que se ha sentido traicionada por ella.

"Se dedicaba a no hablar o, de vez en cuando, suelta una tontería. Le hicieron el polígrafo y ella permitió que le preguntaran si había tenido algo conmigo y no permitió que se le hiciera sobre otra persona muy conocida", comenzaba su explicación.

"Ella no tenía que haber permitido esa pregunta. Chelo me traicionó. Ella se lo había contado al director, a Carlota Corredera, a Patiño... Yo no se lo conté a nadie", añadía antes de que la propia Chelo apareciese, vía plasma, para intervenir en el espacio nocturno de Mediaset.

Chelo le echó en cara que, todo lo que dice ella, "te afecta". La invitada no tuvo reparos en contestarla: "Claro, porque te consideraba mi amiga. Yo nunca te he traicionado". Y dejaba caer que, si se había hecho un hueco en televisión era gracias a los personajes que le habían dado entrevistas de manera gratuita, para que las publicase.

Gracias a Pantoja, Gemio y a mí te ficharon en televisióN"

"Hay que ser agradecido y gracias a mí, a Isabel Pantoja, a Isabel Gemio y otras, que te dábamos entrevistas gratis, tú publicabas y después te ficharon en televisión", eran las palabras de Rey que hacía daño a Chelo.

A pesar del rifi rafe, lo cierto es que Rey sentenciaba que no le importaría entrar en la casa de 'Gran Hermano VIP'... ¡al lado de Chelo!

