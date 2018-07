31 jul 2018

Compartir en google plus

"Me has traicionado".Bárbara Rey era así de contundente con Chelo García Cortés el pasado fin de semana cuando, tras cuatro años de ausencia televisiva, se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe'. Y la había vetado, pero la colaboradora acabó entrando a través de una pantalla.

Tras los reproches de Bárbara esa noche, ayer Chelo se defendió delante de sus compañeros de 'Sálvame'. "Conozco muy bien a Bárbara Rey y sabe manejar muy bien los tiempos en su beneficio", sentenciaba tras asegurar que no ha contado de ella ni "la milésima parte" de lo que sabe.

Solo he contado lo que podía, nada más"

"Solo he contado lo que podía, nada más", añadía. Además, ante las dudas de que lo que estuviese contando fuese tal y como ella lo relataba, dejaba muy claro a Antonio Montero que ella estaba hablando "de lo que he vivido y de lo que me consta".

Y dejó más que claro que, ahora, va a ser ella quien lleve la iniciativa de esta nueva guerra delante de las cámaras. "Ya no entro más en el juego de Bárbara Rey, ahora es el juego de Chelo García Cortés", finalizaba en tono de advertencia.

Más noticias de Bárbara Rey

- Bárbara Rey se convierte en abuela: "Mi felicidad es indescriptible"

¿Sabías que Bárbara Rey es Acuario? Consulta su horóscopo