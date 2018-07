30 jul 2018

Pudimos ver la entrevista que Belén Esteban le hizo a Toñi Moreno en su sección, 'Belén a bordo', en 'Sálvame'. También, unos días después, en 'Viva la vida', con la propia Toñi comentándola. Una charla en el coche de lo más divertida, con Moreno desvelando episodios de su vida y Belén mostrando que, algunas cosillas del Código de la Circulación Vial se le han olvidado.

Por ejemplo, pone de manifiesto que No solo eso, sino que no sabe ni como encenderlano sabe dónde están las luces de emergencia. s ni quitarlas. También, se queda en medio de un paso de peatones porque no se da cuenta de que el semáforo va a ponerse en rojo.

Aunque, lo que de verdad le podría traer problemas es el hecho de que se haya puesto al volante con un pinganillo por el que le van dando órdenes desde la dirección del programa. El Código deja claro que no se pude conducir con auriculares ni nada que se le asemeje.

Un detalle que dejó al descubierto en 'Sálvame' Carlota Corredera al subrayar que tenía que ser muy complicado conducir con un pinganillo... mientras sus compañeros en plató trataban, como podía, de tapar lo que acababa de decir la presentadora.

¿Le traerá problemas esto a Belén?

