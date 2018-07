30 jul 2018

Patricia Montero es una de las actrices más saludables de España. Su cuenta de Instagram muestra como tener una vida saludable. Sin embargo, lo que más le caracteriza a la actriz es la sonrisa permanente que tiene en todo momento.

Ha formado parte de varios programas televisivos entre los que destaca 'El Hormiguero' y 'Ninja Warrior'. No obstante, donde más le hemos visto abrirse sentimentalmente ha sido en 'Viva la vida', el programa presentado por Toñi Moreno. Allí, la actriz ha querido hablar sobre el fallecimiento de su madre, algo que le afectó muchísimo: "La vida me dio una buena hostia", explicaba.

Su madre que falleció después de luchar casi cinco años contra el cáncer siempre ha sido un ejemplo para ella: "Aprendí a no preguntarme el porqué de las cosas, sino el para qué. He sido mamá y no sabes cómo la he echado en falta, te empiezan a salir todas esas cosas que haces igual que tu madre", concluía.

Patricia Montero quiso mandar un mensaje a su padre, quien estuvo a su lado en los momentos más duros de la actriz: "Papá, que te quiero, que eres un luchador y me siento muy identificada contigo".

