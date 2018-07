30 jul 2018

Compartir en google plus

Mi personaje de hoy se llama Pedro Sánchez. Que yo recuerde, es el primer presidente que usa un avión oficial para asistir a un concierto.

Comprendo que si Donald Trump viaja con Melania a su casa de Florida en el Air Force One, porqué Pedro no puede llevar a Begoña, que debe querer conocer la diferencia entre el Peugeot 405, al que hay que llenar el depósito cada cierto tiempo, y el avión que llega lleno y no tiene que repostar.

Con este gesto los Sánchez-Gómez han entrado en la ‘jet set’.

Más noticias de Pedro Sánchez:

- Begoña Gómez: "Este año pasaremos las vacaciones en Moncloa"

- La primera foto del gobierno de Pedro Sánchez al completo

¿Sabías que Pedro Sánchez es Piscis? Consulta su horóscopo