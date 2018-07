30 jul 2018

Arthur Schnitzler tuvo su primer éxito comercial con 'La señorita Else' (Acantilado). El autor, tan admirado por Freud, fue uno de los primeros en utilizar el monólogo interior en lengua alemana. En ‘El teniente Gustl’ (1900) y en 'La señorita Else' (1924). Meses previos a Primera Guerra Mundial. Else es una joven inquieta de 19 años de quien Schnizler hace un completo retrato psicológico.

Hija de la buena sociedad vienesa, veranea en San Martino di Castrozza, en la frontera austroitaliana. Recibe una carta de su padre, que ha contraído una deuda de juego, para que convenza a otro rico veraneante de que la pague. Este le exige verla desnuda. La novela ataca la hipocresía de la época, cuando el matrimonio por razones económicas no dejaba de ser una forma de prostitución. Pero, vaya, eso no ha dejado de pasar nunca.

La sexta 'The orange is the new black'

Parte del reparto de 'The orange is the new black'. pinit

Llega la sexta temporada de 'The orange is the new black' y habrá dos cárceles. Después del lío montado en la quinta, algunas de las presas son separadas y llegan a una nueva prisión como novatas. En la última tanda vimos como otras de las habituales, Red, Nicky, Gloria, Taystee, Cindy Suzanne, Blanca, Freida y las recién casadas Piper y Alex, se cogían de las manos ante la llegada de las fuerzas del orden tras el motín.

Aunque la serie es de Netflix -y estrenó en todo el mundo el 27 de julio- en España sigue teniendo los derechos Movistar+, con estreno el 28 de julio. En unos meses ya pasará a su casa madre.

Quizá el primer episodio, oscuro y algo tostón, pueda desanimar, pero la serie de Jenji Kohan, que ya tiene aprobada una séptima temporada, remonta como comedia negra y como reflejo de una sociedad cada vez más idiota y comedora de quinoa. Como siempre, hay frases para recordar. Red (Kate Mulgrew): "Nuestro afecto por las películas de Roman Polanski es complicado. El suicidio, no".

'Blackwood' o la educación de Madame Duret

Escena de 'Blackwood'. pinit

El 3 agosto, Rodrigo Cortés estrena 'Blackwood'. Tenemos cinco adolescentes abofeteables y problemáticas en un majestuoso internado campestre que dirige Madame Duret (Uma Thurman). Una casa que por fuera está creada en un ordenador y por dentro son decorados construidos en Tarrasa -sí, Uma Thurman ha estado en Tarrasa-.

Pasarán cosas raras. Sobrenaturales. La película está basada en una novela escrita en los 70 "para jovencitas impresionables" a la que Cortés ha añadido alguna cosa, como el programa educativo aplicado por Madame Duret, que casi es el que estudiaba Descartes en el colegio jesuita de La Flèche. El director ha nombrado como una de las referencias 'Pícnic en Hanging Rock' (1975), la película de Peter Weir sobre la novela de Joan Lindsay -también hay una serie protagonizada por Natalie Dormer que emite Cosmo-. Más inquietante que de sustos, con 'Blackwood' Cortés se dirige por primera vez a un potencial público adolescente -¿pero no son para adolescentes la mayoría de películas de hoy?-. En todo caso, es más Polanski que 'Crepúsculo'.

Ramón Éder y sus prodigiosas miniaturas

Portada del libro 'Palmeras solitarias'. pinit

Ramón Éder (Lumbier, Navarra, 1952) es aforista. Lo bueno si breve, etcétera. En 'Palmeras solitarias' (Renacimiento), su última entrega en el género, conviven textos muy buenos con otros memorables. "El buen aforismo es el que dice más de lo que parece, no el que parece que dice más de lo que dice". "El dolor nos vuelve profundos, pero cuando se nos pasa volvemos a las tonterías habituales". "De muchas personas hasta nos olvidamos que las hemos olvidado para siempre".

Como dice Andrés Trapiello, el buen aforista huye del ingenio del mismo modo que el petimetre recurre a él. "Solo sabe mirar el que ha contemplado mucho". Éder sabe hacerlo. Y construir prodigiosas miniaturas que dicen más que muchos libros gordos.

