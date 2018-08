6 ago 2018

Casi 15 años después de la película original, Brad Bird vuelve con la familia de superhéroes encabezada por Míster Increíble y Elastigirl. En 'Los Increíbles 2', Helen Parr, la madre es la que saca a la familia adelante, ya que tiene mejor imagen pública que su marido. Bob es el amo de casa, cuida de Violet, Dash y Jack-Jack y se da cuenta de lo difícil de esa misión.

Pero en cuanto aparece un nuevo villano, todos y Frozone tendrán que trabajar juntos de nuevo. Acción, comedia y gags para desternillarse. Poco hay que decir de la increíble animación de Pixar y de la creatividad de la película desde el principio hasta el final. Bird ha dicho que no es una película para niños.

Pero claro que es apta para niños. Aunque a veces se hable mal. Quizá los niños no capten el discurso que parece adivinarse sobre las cazas de brujas tan habituales -y a veces tan injustas- de nuestros días.

Juncal por escrito

Portada del libro 'Juncal', de Jaime Armiñán. pinit

El mismo año que la serie se estrenó en TVE (1989), Jaime de Armiñán publicó 'Juncal' (Espasa) como novela. Ahora la reedita Fulgencio Pimentel. 'Juncal' es una carta de amor del gran Armiñán al universo de los toros. A una España que nos quieren quitar -si es que existe todavía-.

Un homenaje a un tipo que podía haber sido el torero más grande de su época pero al que una cornada convirtió en el pícaro más grande de su época. Junto a él, paisaje y paisanaje. Y si no quieren leer, siempre pueden volver a ver la maravillosa serie protagonizada por Paco Rabal y por otras glorias nacionales -incluida Lola Flores-. Aunque les aviso de que el libro es físicamente una exquisitez. Como un azulejo antiguo. Y dentro tiene la partitura de 'Juncal', el pasodoble 'Torero', obra -letra y música- de Vainica Doble.

Corea del Norte en un 'thriller' para el verano

Portada del libro 'Infiltrada'. pinit

El escritor galés D.B John visitó Corea del Norte en 2012 y, de ese viaje, surgió la novela 'Infiltrada' (Salamandra). Dos hermanas gemelas hijas de padre afroamericano y madre surcoreana. Soo-min desaparece durante unas vacaciones en Corea del Sur. Jenna, tras la desesperación y el duelo, se convierte en una profesora universitaria especialista en Corea del Norte.

La CIA la recluta sugiriéndole que quizá su hermana esté secuestrada en la dictadura de Kim Jong-il. Campos de entrenamiento, bases secretas, laboratorios y surcoreanos mandando galletas a sus vecinos del norte dentro de globos. Un 'thriller' entretenidísimo y lleno de suspense que describe el infierno del país. Puede que Bandi, el Solzhenintsyn coreano, ya haya contado en 'La acusación' cómo es el chiflado régimen norcoreano. Y que sus siete relatos también fueran ficción con toda la realidad del mundo.

El subsconciente Terence Nance

Imagen del documental especial. pinit

La oferta de las plataformas televisivas es como la piscina de monedas del Tío Gilito, un exceso donde hay de casi todo (pero no casi todo es bueno). Hay dos subsecciones bastante nutridas: los documentales de crímenes -el 'true crime'- y los monólogos de humor -o de poco humor, como en el caso de 'Nanette'-. Otras cosas son menos explicables hasta que no se ven, como 'Random Acts of Flyness', según su creador, Terence Nance: "Una representación directa de su subconsciente".

Explica la muerte, la supremacía blanca o las relaciones sentimentales. Un retrato de los EE.UU. con un poco de documental, drama, musical, animación. Seis capítulos donde veremos a Terence Nance o Whoopi Goldberg. El 4 agosto en HBO.

