31 jul 2018 corazón

Compartir en google plus

El reciente encuentro de Kim Kardashian con el presidente estadounidense fue de lo más comentado, pero ahora ella ha hecho una revelación de lo más sorprendente: el día que Donald Trump la llamó para fijar una reunión, la pilló desnuda.

Kardashian, de 37 años, lo ha contado durante una visita al programa de Jimmy Kimmel en el que ha revelado los detalles de ese encuentro en la Casa Blanca que tuvo lugar el pasado mes de mayo. La estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians' se reunió con Trump para interceder por Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha sido condenada a 22 años de prisión por un delito de drogas, algo que ya se sabía, pero ahora ha contado que estaba en un posado con el fotógrafo Steven Klein cuando recibió la llamada de Trump para reunirse con él.

“Yo estaba desnuda y mi telefonó sonó”, contó al presentador, que la miraba atónito. “Me puse una bata y estaba como alucinando durante la sesión de fotos porque pensaba en todas las cosas fantásticas que estaban sucediendo”. Pero finalmente lo logró aparcar el pensamiento y siguió posando, porque Kardashian dice que todas estas cosas no van a cambiarla y no van a quitarle las ganas de seguir posando. “Voy a seguir siendo yo”, confirmaba a Jimmy Kimmel.

Más noticias sobre Kim Kardashian

- Las hermanas de Kim Kardashian, preocupadas por su delgadez

- Kim kardashian se corta el pelo igual que su hermana Khloé

- Kim Kardashian acusada de plagio

- Así es cómo Kim Kardashian se ha hecho (más) multimillonaria con la belleza

¿Sabías que Kim Kardashian es libra? Consulta su horóscopo