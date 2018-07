31 jul 2018

Hace unos días, Khloé Kardashian, en compañía de su hermana Kendall Jenner, acudió a un evento benéfico en Nueva York para recaudar dinero destinado a ayudar a los enfermos de cáncer. Como es habitual, la 'celebrity' mostró en sus redes sociales una imagen de aquella campaña en la que participaba.

Hasta ahí todo normal. Pero hubo quien consideró que era adecuado afearle la conducta por haber dejado a su hija, de tres meses, presuntamente sola -porque ya se encargó ella de recordar al mundo que el bebé tiene un padre que puede hacerse cargo-.

"Los 'mommy shamers' -'haters' especializados en criticar a las madres que consideran que no están cumpliendo de manera adecuada con sus tareas- están de moda. ¿Estoy enferma, voy a un evento benéfico y me critican porque tengo un bebé?", comenzaba su defensa.

"Su padre está con ella mientras yo intento dar a conocer esta increíble organización. De todas maneras, ¿qué tiene de malo que una madre primeriza deje que el padre coja el control un par de horas?", continuaba con su alegato.

Y concluía: "Las mujeres no pueden ganar, se nos critica por no querer tener hijos, por tenerlos y volver al trabajo, por tenerlos y quedarnos en casa. Siempre ven la parte mala si hacemos algo o si no lo hacemos, ¡y normalmente son otras mujeres las que intentan hacernos sentir mal!".

¿Les habrá quedado suficientemente claro?

