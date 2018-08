6 ago 2018

Compartir en google plus

Hace a penas cuatro meses, salía a la luz un vídeo de Tristan Tompson siendo infiel a Khloé Kardashian con tres mujeres. Este vídeo hizo que su relación terminara temporalmente ya que finalmente la empresaria le perdonó.

Sin embargo, la pareja ha decidido solucionar sus problemas, yendo a terapia de pareja. Y parece que, de momento, las cosas van viento en popa. Klhoé Kardashian tiene claro el objetivo de acudir a terapia de pareja: que Tristan Tompson se dé cuenta de lo que sufrió la empresaria con ese vídeo.

"Tristan todavía está en Los Ángeles y sigue mostrando un gran compromiso con Khloe yendo juntos a terapia. Al principio se resistió a la terapia, pero luego se dio cuenta de lo importante que era para Khloe", explicaba una persona del equipo 'Keeping Up With The Kardashians'.

Esperemos que poco a poco su relación mejore y se olviden los malos momentos por los que ha pasado la pareja.

Más noticias sobre Khloé Kardashian y Tristan Tompson

- Khloé Kardashian contesta a los que la critican como madre

- Kim Kardashian y Tristan Thompson firman la paz delante de sus millones de seguidores

- La primera foto de Tristan Thompson con su hija, True

¿Sabías que Khloé Kardashian es Cáncer? Consulta su horóscopo