La polémica por la brecha salarial azotaba Netflix cuando saltó la noticia de que Claire Foy, protagonista de la exitosa 'The Crown', había percibido una remuneración inferior a la de su compañero de reparto Matt Smith, que daba vida al príncipe Felipe de Edimburgo.

El escándalo hizo que la plataforma de reproducción 'in streaming' asegurara que indemnizaría a la actriz por la diferencia salarial de todos los capítulos de las dos temporadas de su serie estrella. Aunque han pasado algunos meses desde la confirmación, parece que Foy todavía no ha recibido esa prometida compensación.

Ha sido la propia Clare Foy la que ha confirmado que no había recibo el pago. Además, aseguró que, en realidad, los productores no dijeron que fuera a recibir ese dinero. "Se publicó que yo recibiría esos pagos, pero yo nunca me pronuncié al respecto ni tampoco los productores". Y añadía: "La producción corre a cargo de una compañía británica. Ocurrió al mismo tiempo que otros muchos casos de brecha salarial que atacaron a la industria de la música, el periodismo y todas las industrias en general. Mi caso concreto entró a formar parte de una conversación mucho más amplia, en la que es difícil encontrar tu sitio".

Por tanto, no sabemos si al final Foy recibirá la diferencia salarial. Lo que sí sabemos es que la nueva reina de 'The Crown', Olivia Colman, sí será la que más cobre de la tercera temporada de la serie, porque así lo confirmó Suzanne Mackie, una de las productoras de la serie: "En el futuro, nadie cobrará más que la reina", aseguró

