Pau Donés, líder de la banda 'Jarabe de Palo', ha anunciado este martes su retirada temporal de la música. El cantante lleva años luchando contra el cáncer, pero esta enfermedad no ha podido retirarlo de los escenarios ni siquiera en sus peores momentos. Y es que, esta decisión asegura solo tiene que ver con sus ganas de pasar más tiempo con la familia y concretamente con su hija de 14 años, según ha declarado en una entrevista a 'El Periódico'.

"Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar", asegura.

Un parón que tendrá lugar al final de su gira el 1 de enero de 2019 y que no solo será musical, ya que el cantante también ha confesado que dejará su país. Confiesa que se irá "muy lejos, de hecho. Para que no me puedan decir "hey, han llamado de un festival, a ver si puedes tocar..." y que no sea posible porque estoy en Can Collons."

No ha querido dar más detalles del lugar. Sea como sea, insiste en que tampoco es un adiós definitivo a la música, pero tampoco regresará en un breve periodo.

Antes de su "hasta luego", 'Jarabe de Palo' aún tiene pendiente la publicación de un libro con las letras de sus canciones y la grabación de un disco con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

