1 ago 2018

Verano es sinónimo de romances. Los nuevos protagonistas que confirman esta regla son el actor Robert Pattinson (32) y la modelo Suki Waterhouse (26). Según testigos presenciales, ambos disfrutaron de la película '¡Mamma Mia! Here We Go Again' en un cine del barrio londinense de Notting Hill, siendo fotografiados paseando al salir de la sala.

Sin saber que estaban siendo fotografiados, Pattinson y Waterhouse caminaron abrazados, riendo y besándose. Hasta ahora ninguno de los dos han querido pronunciarse al respecto, como viene siendo su tónica habitual en este tipo de rumores. Precavido y nada dado a airear su intimidad, el actor de 'Crepúsculo' nunca ha hecho ninguna declaración sobre su vida privada.

La modelo ha protagonizado campañas de firmas como Burberry o Salvatore Ferragamo y ha desfilado para Miu Miu. Desde hace dos años aproximadamente es co-fundadora de Pop&Suki, una firma de accesorios que creó con la presentadora de televisión Poppie Jamie (28). Tiene cinco películas pendientes de estreno y otra en pleno rodaje, según el portal especializado IMDB. De confirmarse su relación con Pattinson, sería su tercer novio intérprete tras Bradley Cooper (43) y el mexicano Diego Luna (38).

Seguro que también te interesa...

¿Por qué han roto Robert Pattinson y FKA Twigs?

Gigi y Bella, un imperio llamado Hadid

¿Por qué tiene Bella Hadid tan mala suerte con los hombres?

¿Sabías que Robert Pattinson es Tauro? Consulta su horóscopo