Carmen Lomana cumple años al igual que el resto de la humanidad. Sin embargo, siempre se ha especulado sobre su edad aunque ella nunca había dicho el número exacto de sus años.

Pero eso ya es pasado ya que en exclusiva para la revista 'Semana' y aprovechando que el uno de agosto ha sido su cumpleaños, ha querido aclarar todos esos rumores: Carmen Lomana ha cumplido 70 años y aunque asegura no hacerle mucha gracia, se siente joven tenga la edad que tenga.

"Es una edad muy rotunda, pero mi mente no está para nada en esa edad. Me rodeo de gente más joven que yo, positiva, vital, con sentido del humor, que no se quejen. A no ser que sean personas interesantes y cultas, no me veo saliendo con gente de mi edad", asegura Carmen Lomana.

Asegura que el secreto para sentirse joven es no ponerse límites con nada: "Hay que hacer lo que a uno le apetece, pero sin que la edad sea un hándicap para nada. Yo escucho a amigas mías de 45 y 50 años decir eso y me da una pena tremenda. No hay que dejar que la vida te liquide. Tiene cosas buenas y malas para todos. Hay que saber resistir los golpes y poner al mal tiempo buena cara", concluía.

