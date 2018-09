17 sep 2018

Compartir en google plus

El gran susto de la noche ayer en la televisión lo dio Carmen Lomana, una de las participantes de 'MasterChef Celebrity', que se desmayó y tuvo que ser evacuada en medio de la prueba que estaba realizando.

Mientras sus compañeros la miraban alarmados, ella no paraba de repetir que estaba montando un numerito y que se "quería morir" y que "qué vergüenza". Las asistencias médicas trataban de tranquilizarla y le proporcionaban una pastilla para que recuperase la calma.

Su imagen saliendo en silla de ruedas, era de las más impactantes de la noche en las redes sociales, que también se alarmaron ante la desorientación que sufría Lomana.

Carmen Lomana tirada en el suelo de las cocinas de 'MasterChef'. pinit

La propia Carmen explicaba en su cuenta de Facebook qué había pasado, a qué se debía ese bajón que padeció. "Es que el mareo fue por una pastilla muy fuerte que me dio el médico para bajar la tensión producida por los nervios y la ansiedad. Parezco tranquila pero no... me controlo todo y es peor", eran sus palabras.

Más noticias de Carmen Lomana...

- Carmen Lomana desvela su verdadera edad

- Carmen Lomana presenta a su nueva pareja en la Gala Starlite

- Carmen Lomana cuenta la trágica muerte de su marido

¿Sabías que Carmen Lomana es Leo? Consulta su horóscopo