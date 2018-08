2 ago 2018

No, Jesulín de Ubrique y María José Campanario no han celebrado su 'reboda' en secreto como se había publicado hace unos días. El torero ha sido el encargado de hacer el desmentido durante su intervención en 'La mañana' de La 1.

"Hace unos días cumplimos 16 años de casados, pero no hemos renovado nada. Lo haremos, buscaremos la fecha cuando nos cuadre" ha explicado contundente. Aseguró que, aunque el año pasado fue muy duro por la enfermedad que sufre su mujer, "Siempre he estado enamorado de mi mujer. No tengo que demostrar nada a nadie. Para que tire la toalla, me tienen que tumbar".

Así, la pareja buscará el mejor momento para renovar sus votos, una fecha especial con la que demostrarán que, pese a las adversidades, siguen tan enamorados como el primer día.

