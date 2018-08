3 ago 2018

Todos los rumores giran entorno a la ruptura. Su romance fue televisado dentro de la casa de 'Gran Hermano 15' y a su salida, ambos han seguido publicando su vida personal en las redes sociales.

Yolanda se ha convertido en 'youtuber' donde tiene una gran cantidad de seguidores al igual que Jonathan, aunque ambos tratan temas diferentes. Es precisamente en estas plataformas donde Yoli ha querido enviar un mensaje a todos sus seguidores para ser totalmente transparente.

"No estoy con fuerzas, no estoy con ganas, apenas como… me cuesta sonreír y tener una actitud positiva", comenzaba a explicarse. Hace ya un par de semanas el rumor sobre una supuesta infidelidad por parte de Jonathan habría sido la causa por la que ambos no comparten imágenes juntos desde hace un tiempo.

"Me lo habéis dicho ya mil veces, o sea que no os pilla de sorpresa. Ahora mismo no me encuentro con demasiadas fuerzas como para seguir adelante con todo", concluía su vídeo. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada y las imágenes que compartieron juntos hace unos meses siguen en sus perfiles de Instagram.

¿Romperán después de cuatro años de relación y una hija en común?

