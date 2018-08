4 ago 2018

Son los nuevos reyes midas del espectáculo. Tanto es así que ya les han apodado el matrimonio de los mil millones de dólares porque Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, atesoran una fortuna que supera con creces esa cifra. El pasado año Forbes les calculaba unos ingresos de 1.600 millones de dólares (1.376 millones de euros).

De ese montante una buena parte proviene de la música, pero el matrimonio ha sabido diversificar y destaca también en otros ámbitos. El primero de ellos, la moda, un mundo al que Beyoncé siempre ha estado vinculada.

«La moda siempre ha sido parte de mi vida», decía la cantante en 2016, cuando recibió un premio como icono de estilo del Council of Fashion Designers of America. Denunciaba entonces además que, en sus inicios con las Destiny’s Child, «las grandes firmas no querían vestir a cuatro chicas negras y curvilíneas». Por lo que su abuela acabó haciéndoles la ropa.

Ese fue su primer contacto con el diseño. El siguiente lo dio con el lanzamiento, en 2016, de su propia línea de ropa deportiva, Ivy Park. Y aunque no le fue mal, la colección la convirtió en el blanco de las críticas, ya que la acusaron de confeccionar sus prendas en talleres clandestinos en Sri Lanka. Sus representantes lo negaron, y el asunto cayó en el olvido hasta que hace el lanzamiento de su línea de ropa de Navidad reavivó la vieja polémica. Pero pese a lo extraño que suene eso de una línea navideña, triunfó en Estados Unidos.

La visión de negocio de Jay Z

No es la única que quiere diseñar. Su marido, Jay Z, después de comprar restaurantes, clubes y hasta una marca de champán, creó una marca de ropa, Rocawear, que vendió hace unos años por 175 millones de euros.Y ahora se ha metido a diseñador. «Jay Z se ha unido oficialmente a Puma como director creativo de la división baloncesto», explicaba el director de la marca deportiva a 'Harper’s Bazaar' hace unas semanas.

Su trabajo consistirá en supervisar la parte de marketing y diseño de la línea de baloncesto porque dicen que quieren combinar «el rendimiento, la moda, la música y la cultura» y consideran que «Jay Z es el socio perfecto para ayudarnos en esto», sentenciaba.

Y Blue Ivy, la mayor de los tres hijos de la pareja, también apunta maneras. Con solo seis años ya ha protagonizado una campaña para Gucci junto a su madre, convitiéndose así en una it baby y en un imán para las firmas. Claro que lucir un vestido de más de 11.000 dólares (unos 9.459 euros) puede ayudar –y mucho– a que los diseñadores se fijen en ella.

La niña acompañó a sus padres a la última entrega de los MTV y se presentó en la alfombra roja con una corona y un vestido firmado por Mischka Aoki que costaba esa cantidad. Pero no es el primer vestido de alta costura que se pone. En su armario muchas de las prendas superan los 2.000 euros y ha llegado hasta a tener unas zapatillas valoradas en 627.000 euros. Un buen comienzo para convertirse en digna heredera de Beyoncé y mantener el imperio de los Carter.

