Tiene fama de rarita e intensa, o de demasiado tímida, y ahora le va a tocar enfrentarse a un papel que exige todo lo contrario: energía, humor, extroversión… Va a ser, nada más y nada menos, que un Ángel de Charlie en la nueva versión que preparan de la historia.

La acompañarán Naomi Scott (25) y Ella Balinska (21), como las otras dos detectives, y la principal novedad es que va a ser otra mujer, Elizabeth Banks (44), la que se encargue de escribir, producir, dirigir la película y hasta de interpretar a Bosley, aquel personaje que hacía de intermediario entre Charlie, el jefe invisible y del que solo se oía la voz, y sus tres empleadas.

Aunque esta no es ni mucho menos la primera vez que Stewart (28) se enfrenta a un proyecto con grandes dosis de acción. Ya lo hizo en su gran éxito, la saga Crepúsculo, que en 2012 la convirtió en la actriz mejor pagada del mundo con unos ingresos, solo ese año, de más de 34 millones de dólares.

Gracias a su papel de Bella conoció a Robert Pattinson (32), su pareja durante todos aquellos años. O quizá no, porque existe una especie de teoría de la conspiración que asegura que nunca estuvieron juntos y que lo suyo fue un montaje.

No hablo con nadie sobre mi vida privada"

Al margen de dichas especulaciones, lo que sí es cierto es que ambos hicieron siempre todo lo posible por mantenerse en silencio y no hablar de su relación. Y eso desató una auténtica persecución por parte de los paparazzi. "No salgo de la habitación del hotel. Literalmente. No lo hago. Ni hablo con nadie sobre mi vida privada. La única forma de que no se sepa dónde estuve anoche es si no voy a ningún sitio", llegó a decir Stewart en esa época. O peor todavía, cuando comparó la presión mediática con una violación. Declaraciones, estas últimas, por las que tuvo que disculparse.

Curiosamente, la vez que habló de forma más explícita sobre lo suyo con Pattinson fue cuando la pillaron liándose con Rupert Sanders (47), director de Blancanieves y la leyenda del cazador. De nuevo la actriz acabó disculpándose: "Lamento mucho todo el daño y la vergüenza causada a las personas más cercanas. Esta momentánea indiscreción ha puesto en peligro lo más importante de mi vida, la persona que más quiero y respeto, Rob. Le quiero, le quiero. Lo siento tanto". La relación se rompió poco después.

Si no sabía cómo iba a salir algo me ponía enferma"

Los problemas de Kirsten, sin embargo, venían de muy atrás. Empezó a actuar de niña en el colegio, a los 12 rodó su primera película importante compartiendo escenas con Jodie Foster y a los 17 llegó el boom de Crepúsculo. Pero tanto éxito y tanta precocidad se le atragantaron. "De los 15 a los 20 años fue muy intenso. Estaba siempre ansiosa. Si no sabía cómo iba a salir algo, me ponía enferma, me encerraba dentro de mí misma o me inhibía de una forma que resultaba muy debilitante", contó ella misma.

Quizá de ahí su fama de atormentada y ese rictus perpetuo que casi se convirtió en una caricatura y en una pregunta común en todas las entrevistas: ¿por qué nunca sonríes? En 2015, ya harta, comentaba a la edición inglesa de Elle: "Todo este tema de la sonrisa es muy raro porque la verdad es que yo sonrío mucho".

Lo que sí es cierto es que estos últimos años se la ve más relajada. Ha asumido públicamente su condición de bisexual y ya no le molesta tanto hablar de su vida privada. "Quiero probarlo todo", decía el año pasado en Harper’s Bazaar sobre este tema. También aclaraba: "He estado profundamente enamorada de todo el mundo con el que he salido". En la actualidad, y desde 2016, mantiene una relación con la modelo Stella Maxwell.

