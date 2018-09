6 sep 2018

Kristen Stewart pasó de intentar ocultar sus relaciones con mujeres a declararse abiertamente "gay". Ahora parece no tener ningún tipo de problema en hablar de su sexualidad. Ha sido en la revista 'Mastermind Magazine' donde ha realizado unas declaraciones que se han convertido en titulares a lo largo y ancho del mundo.

"La ambigüedad es una de mis cosas favoritas del mundo. ¿En cuestión de sexualidad? Por supuesto", ha asegurado la actriz, que saltó a la fama por su papel en 'Crepúsculo' y su relación con su compañero de reparto Robert Pattinson.

"También a la hora de hacer películas. Si respondes cada pregunta de forma perfecta, no permites que la gente tenga su propia experiencia ni permites que haya huecos para pensar", asegura antes de añadir: "Me siento de la misma forma sobre la manera en la que follamos entre nosotros. No hace falta saberlo todo siempre".

