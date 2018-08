7 ago 2018

El típico '¿playa o montaña?' está quedándose atrás como binomio para disfrutar de las vacaciones. Parece que hay que empezar a añadir la ciudad como nuevo marco donde disfrutar de unos días de descanso. Y una de las famosas que empieza a cambiar la arena por el asfalto es la presentadora Lara Álvarez que ha escogido Ámsterdam como destino vacacional.

Álvarez está compatiendo en su cuenta de Instagram su viaje animando a sus 'followers' a darle pistas sobre sitios para visitar. "Gracias a todos por vuestras recomendaciones... así es genial moverse. Y a los que no conocéis Ámsterdam, ojalá que mis fotos os transporten un poquito aquí", escribía la asturiana en su Stories. Está aprovechando para descubrir los rincones de una de las ciudades europeas mas visitadas así como probando sus platos típicos; uno de ellos, el 'bitterballen', que según Álvarez estaba 'increíble'.

Durante estos días, la copresentadora de 'Supervivientes' está descubriendo los rincones mágicos que esconde la capital holandesa y está degustando algunos de sus platos típicos, como el llamado Bitterballen, parecido a una croqueta pero de carne picada y que suele tomarse como tentempié en bares y restaurantes. "Increíble", escribió junto a una foto en la que mostraba una porción de tarta de manzana con nata.

La co-presentadora de 'Supervivientes' es una amante de los viajes, la aventura y de descubrir nuevas tradiciones. Si bien aún no se sabe dónde irá próxímamente, sí que ha pasado por su ciudad natal -Gijón- para estar al lado de su familia. Unos días de descanso para olvidar la presión mediática de las útimas semanas sobre los rumores de reación con el empresario argentino Edu Blanco, que ella misma a través de un vídeo quiso zanjar: "Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece y una seriedad absoluta… Yo no tengo novio (risas). Dicho esto, os mando un beso a todos".

