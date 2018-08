7 ago 2018

Los fashionistas y 'beyoncers' pueden respirar tranquilos. El 'september issue', el número más esperado e infuyente de la revista 'Vogue' ya está disponible. Beyoncé protagoniza la portada del ejemplar, algo que no ocurría desde 2015 cuando fue retratada por Mario Testino, pero sólo fue un reportaje fotográfico. Esta vez 'Queen B' ha puesto sus condiciones a cambio de ser portada-con permiso de la editora Anna Wintour-.

La artista ha subido tres fotos a su cuenta de Instagram, cosechando más de 250.000 me gusta en sólo 10 minutos y más de 5.000 comentarios por cada foto. Dos fotos de portada y una de interior. "Todas las voces cuentan. Beyoncé, en sus propias palabras" es el titular que aparece acompañando a la foto de portada. Más que una entrevista al uso es un ensayo escrito por la propia cantante donde aborda temas como su infancia, su maternidad, la libertad, la música, la aceptación de su cuerpo o su legado.

Uno de los temás que más ha impactado han sido sus revelaciones sobre su maternidad. Afirma que se sintió presionada por la esclavitud del culto al cuerpo presente en la sociedad tras haber parido:"Me presioné para perder todo el peso del bebé en tres meses y programé una pequeña gira para asegurarme de que lo haría. Mirando hacia atrás, eso fue una locura". Algo que asegura no siguió con el nacimiento de los gemelos, en cuyo embarazo alcanzó los 100 kilos: "Fui paciente conmigo misma y disfruté de mis curvas más llenas."

También ha querido pronunciarse sobre el racismo y la igualdad de oportunidades. Asegura que en sus inicios lo tuvo dificil ya que "los negros no vendían". "Abrir las puertas a los artistas más jóvenes" es lo que ha pretendido contratando a Tyler Michell como fotógrafo de la sesión. Apostar por lo diferente a nosotros enriquece a la sociedad: "La voz de todos cuenta, y todos tienen la oportunidad de pintar el mundo desde su propia perspectiva", piensa.

Recuerda que con el paso de los tiempos ha crecido personal y profesionalmente y que está aprendiendo "a aceptar quien soy": "Ahora me siento mucho más bella, mucho más sexy, mucho más interesante y mucho más poderosa", confiesa. Asegura que no está feliz "si no estoy mejorando, evolucionando, avanzando, inspirando, enseñando y aprendiendo". Continuaré explorando cada centímetro de mi alma y cada parte de mi arte. El legado de "tolerancia, libertad, sincerdidad y honestidad" de 'Queen B' no ha hecho más que empezar.

