7 ago 2018

De lo que estamos seguros es de que Dolores Aveiro está más que orgullosa de su hijo, Cristiano Ronaldo. Acostumbrados a estar juntos en todo momento, la familia del futbolista se ha separado en su nueva etapa profesional. Mientras que Cristiano y Georgina ya tienen casa en Turín, Dolores Aveiro se ha trasladado a Madeira para pasar el verano.

A pesar de estar pasando unas magníficas vacaciones cerca de sus nietos, de los que presume en Instagram, la madre de Cristiano Ronaldo ha tenido que negar públicamente tener problemas de salud, debido a que una revista portuguesa ha publicado informaciones falsas acerca de la portuguesa.

"Solamente quería postear esta noticia de portada porque necesito mostrar con el mayor sentido del humor y tratando de ridiculizar el motivo real, que siento pena por la falta de profesionales que tiene esta empresa… No le preveo un futuro muy bueno a la gente que trabaja así. Esta noticia es falsa y que no tiene ningún tipo de fundamento y que no tiene el más mínimo respeto por mí. Gracias a dios esta noticia es la más falsa de las noticias falsas que aparecen todos los días", escribía la portuguesa en su cuenta de Instagram.

