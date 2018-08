7 ago 2018

El conocido actor, director y productor estadounidense ha anunciado definitivamente su retirada del mundo del cine. Una noticia que él mismo ya nos había pronósticado hace unos años tras su 80 cumpleaños, cuando declaró que estaba preparado para decir adiós definitivamente a la actuación. Hoy a sus casi 82 años, el mítico actor ha confirmado su retirada definitiva.

Una noticia que llega con su entrevista en 'Entertainment Weekly' y de cara al estreno de su última película 'The Old Man & The Gun'. La cual Redford ha confirmado que será su última aparición por la gran pantalla.

"Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que esta será mi última vez en lo que a la actuación se refiere", asegura Redford al medio americano. "Me encaminaré hacia la jubilación después de esto, porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años. He pensado que ya es suficiente. ¿Y por qué no marcharme con una película muy optimista y positiva?"

Lo que Redford no descarta es volver a ponerse detrás de las cámaras como director. Algo que ha preferido dejar en el aire: "Eso ya lo veremos", concluye.

Más noticias relacionadas:

- Jane Fonda y Robert Redford reciben el León de Oro en la Mostra de Venecia

- Robert Redford presenta en Madrid su canal de cine independiente Sundance

¿Sabías que Robert Redford es Leo? Consulta su horóscopo