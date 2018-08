8 ago 2018

Las conquistas de Leonardo DiCaprio son tan numerosas como fugaces. La última en engrosar la lista es Camila Morrone. Argentina de 21 años y modelo, la jóven es hija de Lucila Polak -modelo y actual pareja de Al Pacino- y Máximo Morrone, y nieta del político argentino Federico Polak. La relación entre el actor y la modelo -les separan 22 años- comenzó a finales de 2017.

Este mes disfrutan de la costa amalfitana donde están aprovechando para hacer deporte. Se les ha visto practicando 'snorkel' por la costa italiana. Si bien han pasado por Positano, días antes han estado junto a la madre de Morrone, Lucila Polak, en Saint Tropez (Francia).

La carrera de la joven despegó en 2016 a raíz de ser portada en septiembre de ese año de la revista 'Vogue' Turquía. Poco después desfiló por primera vez para la firma italiana Moschino. Ha trabajado para marcas como Victoria’s Secret, Topshop, Lefties, Pink, Sephora, Ay Not Dead, y forma parte de la agencia IMG Models, una de las más internacionales. Como actriz ha participado en las película 'Bukowski', de James Franco, en 'Death Wish' de Eli Roth y 'Never Goin’Back' de Augustine Frizzell.

Desde que airearon su relación se les ha visto en diferentes eventos. Juntos asistieron a la fiesta del sesenta cumpleaños de la presentadora Ellen Degeneres, en Los Ángeles. También coquetearon en abril durante el Festival Coachella. DiCaprio tiene un historial amoroso en el que figuran varias modelos muy similares. Nina Agdal, Lorena Rae, Juliette Perkins, Bar Refaeli o Gisele Bündchen son algunas de sus conquistas.

