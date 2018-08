8 ago 2018

Mucho se ha hablado y especulado sobre la posible mala relación de la madre de Cristiano Ronaldo (Dolores Aveiro) y Georgina Rodríguez. Así como también de sus fuertes y contrarios carácteres.

A pesar de todo ambas nunca se han manifestado al respecto pero si que ha habido hechos y circunstancias que podrían dar a entender que la relación entre ambas no va viento en popa. El último movimiento de Dolores Aveiro en redes ha sido una de esas evidencias.

Un movimiento que corresponde a una de las últimas publicaciones en Instagram de la madre del astro y que tiene que ver con un simple pero puede que revelador 'me gusta'.

Y es que la madre del portugués ha dado 'me gusta' a un comentario en el que le aconsejaban que se fuese con su hijo a vivir a Italia y que no permitiera que Georgina se quedase con todo el imperio de su hijo. "Dolores, vuelva al lado de Cristiano. No deje que la vaca española tome todo el imperio de su hijo", decía la frase escrita por uno de los usuarios.

Los usuarios de Instagram han capturado la reacción de Dolores Aveiro a dicho comentario. pinit

Tras este polémico mensaje Dolores Aveiro decidió borrarlo para no despertar polémicas pero ese 'me gusta' ha llegado a ojos de sus seguidores que no han dudado en capturar y compartir esa reacción en redes sociales.

Un nuevo movimiento de la madre del jugador contra Georgina que vuelve a llenarse de polémica y que ha vuelto a generar debate entre sus respectivos seguidores en redes.

