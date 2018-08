8 ago 2018

Desde que se convirtiera en madre, el pasado mes de septiembre, Serena Williams ha experimentado un torrente de sensaciones de las que nos ha ido informando. La tenista ha concedido varias entrevistas contando lo duro que fue el parto, el postparto y las dificultades que se ha ido encontrando en el día a día.

La tenista, que la semana pasada sufrió una dolorosa derrota en la pista, ha querido compartir ahora una reflexión para dar apoyo a todas aquellas mujeres que, en algún momento, se han sentido malas madres.

Lo ha hecho con unas líneas que acompaña con una imagen posando ante una puesta de sol y que comienzan así: "La semana pasada no fue fácil para mí. No solo tuve que aceptar algunas cosas personales complicadas que me estaban pasando, sino simplemente estaba sumergida en el caos".

Básicamente, sentía que no era una buena madre"

"Básicamente, sentía que no era una buena madre. Leí varios artículos que decían que la depresión postparto pueden durar hasta tres años si no se tratan. Por eso a mí me gusta hablar de eso tanto", continua la que es una de los grandes nombres del mundo de la raqueta.

Serena prosigue: "De hecho, ha sido hablando sobre ella con mi madre, mis hermanas y mis amigos cuando he descubierto que mis sentimientos son totalmente normales. Es normal sentir que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé, todas hemos pasado por esto".

"Trabajo mucho, entreno, y trato de ser la mejor atleta. Sin embargo eso significa que aunque he estado con mi hija todos los días de su vida, no estoy tanto como me gustaría. Sé que la mayoría de las madres tenéis que lidiar con sentimientos parecidos", continúa con estos pensamientos de los que ha querido hacer partícipes a sus seguidores.

"Así que da igual si habéis decidido quedaros en casa o seguís trabajando: encontrar ese equilibrio con los niños es un verdadero arte. Vosotras sois las verdaderas heroínas. Y aquí estoy para deciros que si tenéis un día o una semana complicada, no pasa nada. ¡A mí también me pasa!", remata su reflexión.

