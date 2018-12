12 dic 2018

Entre los cientos de invitados a la boda de Meghan Markle con el príncipe Harry de Inglaterra, pudimos a ver a Serena Williams. La tenista es muy amiga de la actriz. Tanto que, ahora, en medio de las críticas que le están lloviendo a la duquesa de Sussex por un presunto mal carácter, ha decidido dar la cara por ella y salir en su defensa en público.

La tenista ha sido preguntada por esta polémica durante su última entrevista y ha sido tajante al respecto: "No es cierto que sea una tirana. Cuando le pregunto '¿cómo estás?', ella responde, 'no, ¿cómo estás tú?'". Es uno de los ejemplos que ha puesto para poner de manifiesto que Meghan no es tan fiera como se la está retratando en la prensa británica.

Meghan siempre fue exigente, pero nunca grosera"

Además, sostiene que le ha dicho que deje de ser tan amable, que está embarazada y con las hormonas revolucionadas y no tiene por qué forzar tanto esa situación para no ser juzgada: "Meghan, deja de ser tan amable, estás embarazada, se supone que debes tener oleadas de hormonas, ¿por qué eres tan buena? Pero ella siempre ha sido así".

"La Meghan que conozco siempre fue dulce, amable, generosa... Siempre fue exigente, pero nunca grosera", añade al respecto, realizando un retrato de la esposa del príncipe Harry que choca de manera frontal con lo que se había dicho de ella en las últimas semanas.

¿Cuál de las dos Meghan es la real? ¿La déspota que dibujan los medios de comunicación? ¿La mujer llena de dulzura que nos describe Williams? ¿Un término medio entre ambas?

