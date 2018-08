10 ago 2018

Siempre ha parecido que por él no pasan los años. Will Smith ya no es el adolescente protagonista de 'El príncipe de Bel Air', pero no tiene nada que envidiarle a ese alocado jovenzuelo. El actor ha demostrado que se puede tener 50 años y mostrar un impresionante físico natural.

Ha sido a través de Instagram como Will Smith ha revelado el secreto de su eterna juventud. En realidad, su técnica está al alcance de cualquiera, tan solo se necesita algo de esfuerzo.

El actor ha compartido un vídeo en el revela el duro entrenamiento que ha estado realizando durante sus vacaciones en Las Bahamas. "Cumplo 50 este año... y voy a conseguirlo en la mejor forma física de mi vida. No hace falta que me creas, solo mira", ha escrito Smith.

Más noticias de Will Smith

- Marc Anthony, profesor de baile de Will Smith

- El reencuentro de los actores de 'El príncipe de Bel Air'

- El 'show' de la familia Smith

¿Sabías que Will Smith es Libra? Consulta su horóscopo?