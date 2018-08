10 ago 2018

Ya son muchas las actrices que han decidido no callarse ante los supuestos casos de abuso sexual cometidos en Hollywood por parte de actores, directores y productores. Ahora le ha tocado pronunciarse a Lindsay Lohan, que reconoce no haber vivido este trauma. No obstante, la actriz ha tildado de 'débiles' a las que lo denuncian.

"Realmente no tengo nada que decir. No puedo hablar sobre algo que no viví", ha asegurado en unas declaraciones al diario británico' The Times'. Pese a ello, tiene su postura acerca de su movimiento feminista: "Creo que cuando las mujeres hablan contra todas estas cosas parecen débiles, cuando son mujeres muy fuertes", piensa. Además, considera que con el movimiento #Metoo que abunda en redes, sólo es una excusa para "llamar la atención".

"Tienes esas chicas que aparecen así, que ni siquiera se sabe quiénes son, y que lo hacen para conseguir atención", reconoce. Piensa que se debería heber actuado en el momento y que ahora es tarde: "Si sucede en ese momento, lo discutes en ese momento (...) Se convierte en algo real cuando lo transformas en un informe policial".

Las redes sociales han estallado contra Lohan por sus declaraciones: "¿Cómo? ¿Que Lindsay Lohan se considera activista cuando golpea uno de los movimientos más significativos en la historia de las mujeres en todo el mundo? No puedes decir que el movimiento #MeToo hace a las mujeres débiles", escribían en Twitter. "Si soy débil por formar parte del movimiento #MeToo y hablar contra quien abusó de mí, ¿cómo quedas tú cuando hablas de ello? Como una imbécil que no tiene ni idea de cómo es sobrevivir al abuso sexual. Por favor, cállate y quédate en casa a partir de ahora", escribía otro.

La actriz siempre está rodeada de polémica. Hace un año salió en defensa de Harvey Weinstein , diana de las críticas por abusos sexuales en la industria cinematográfica: "Me siento muy mal por Harvey Weinstein ahora mismo. No creo que sea justo lo que está pasando", dijo negando haber tenido un mal comportamiento con ella.

